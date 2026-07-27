https://news.day.az/hitech/1850500.html Нейросеть научила пользователей изготавливать оружие массового поражения Нейросеть ChatGPT выдала пользователям подробную инструкцию по созданию и применению биологического оружия и ядов. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Нейросеть научила пользователей изготавливать оружие массового поражения
Нейросеть ChatGPT выдала пользователям подробную инструкцию по созданию и применению биологического оружия и ядов. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По данным издания, в феврале 2026 года люди интересовались у искусственного интеллекта, как изготовить бактериологическое оружие с вирусом кори, сильнодействующий яд рицин, а также напалм. В ответ нейросеть выдавала пошаговую инструкцию, воспользоваться которой мог "любой интересующийся биологией школьник". Эксперты по биологии и терроризму позже проанализировали ответы нейросети и оценили их как "смертельно точные".
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