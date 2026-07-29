Американский робот освоил работу на кухне - ВИДЕО

Одна из главных надежд американской андроидной робототехники Figure 3 на видео успешно загрузил посудомойку стеклянными бокалами.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Компания рассчитывает на массовые заказы роботов нового поколения домовладениями, при этом цена, как и дата продаж, по-прежнему не заявляется, однако самая близкая к OpenAI робототехническая компания ранее выражала уверенность, что предварительные продажи стартуют до конца этого года.

Представляем вашему вниманию данное видео: