https://news.day.az/hitech/1850758.html Американский робот освоил работу на кухне - ВИДЕО Одна из главных надежд американской андроидной робототехники Figure 3 на видео успешно загрузил посудомойку стеклянными бокалами. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Американский робот освоил работу на кухне - ВИДЕО

Наука и технологии, 29 июля 2026 03:45 (UTC +04:00) 811
Американский робот освоил работу на кухне

Одна из главных надежд американской андроидной робототехники Figure 3 на видео успешно загрузил посудомойку стеклянными бокалами.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Компания рассчитывает на массовые заказы роботов нового поколения домовладениями, при этом цена, как и дата продаж, по-прежнему не заявляется, однако самая близкая к OpenAI робототехническая компания ранее выражала уверенность, что предварительные продажи стартуют до конца этого года.

Представляем вашему вниманию данное видео:

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