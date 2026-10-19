Перечислены мешающие работе Windows 11 функции

В Windows 11 есть малополезные и иногда мешающие работе операционной системы (ОС) функции, которые можно без потерь отключить. Об этом сообщает издание How-To Geek, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В первую очередь авторы рекомендовали выключить функцию облачного хранилища OneDrive. Они объяснили, что если пользователь хранит файлы локально, то можно отключить опцию. Также специалисты посоветовали выключить функции искусственного интеллекта (ИИ) Copilot: "Если они не используются, их можно убрать, а кнопку переназначить, например, на обычный поиск или другое приложение".

Также в материале говорится, что с рабочего стола можно убрать виджеты, которые отображают погоду, новости и прочую информацию в интерактивной форме. Кроме того, пользователи могут "разгрузить" меню "Пуск" - удалить из него отображение недавних файлов, рекомендаций, уведомлений и Phone Link.

Специалисты How-To Geek отметили, что если персональный компьютер не используется для игр, то можно отключить сервисы Xbox, Xbox Live и Game Bar. "Это избавит систему от нескольких ненужных приложений и фоновых компонентов", - объяснили авторы. В заключение они рекомендовали убрать отображение интернет-результатов в поиске Windows.