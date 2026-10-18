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В Китае представили массивного робота - ВИДЕО

Китайская робототехническая компания представила массивного человекоподобного робота высотой 13 футов (около 4 метров) и весом 2400 фунтов (около 1090 кг). Как передает Day.Az со ссылкой на китайские СМИ, робот способен поднимать более 1100 фунтов (около 500 кг).