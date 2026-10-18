Сроки поставок iPhone Duo перенесли в первый день предзаказов

Сроки поставок первого складного телефона компании Apple iPhone Duo сдвинулись вплоть до 2027 года в первый же день, когда стартовали предзаказы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, это произошло из-за повышенного спроса, передает издание 9to5mac.

Один из пользователей, которому удалось оформить предзаказ в первые секунды продаж, рассказал изданию, что Apple Store обновилось с задержкой примерно на полминуты после назначенного времени начала предзаказов - 08:00 часов. Вначале оп попытался оформить самовывоз, но забронировать получение смартфона удалось только на 08:15. Когда заказ обработали, на экране снова высветилось ожидание, и после пришло подтверждение по электронной почте.

Когда этот пользователь повторно открыл приложение и попытался снова оформить заказ, сроки доставки iPhone Duo уже сдвинулись на декабрь 2026 года, а затем - на январь 2027-го.

В розничных магазинах компании тоже мгновенно закончились запасы товаров, которые предназначались для продажи в день запуска.