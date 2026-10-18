Смартфоны используют зарядку для фоновых задач

Смартфоны используют время на зарядке для фоновых задач, которые остаются незаметными для владельцев.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает немецкое издание PC-WELT.

По словам автора портала Флориана Кастнера, подключение к розетке позволяет устройству заняться скрытой работой, отложенной на время простоя. Пока пользователь спит, телефон может оптимизировать приложения, обслуживать встроенную память и выполнять задачи установленных программ. Для некоторых процессов также необходимо подключение к Wi-Fi.

Многие устройства подготавливают программы к более быстрому запуску. Так, операционная система (ОС) Android учитывает, какие части приложений используются чаще, и заранее обрабатывает их код. В качестве примера Кастнер привел клавиатуру Gboard, которая использует время простоя для улучшения распознавания речи, подсказок и исправлений.

В том числе ночью - при одновременном подключении устройства к розетке и сети Wi-Fi - смартфон может обрабатывать фотографии. В зависимости от установленной галереи и ее настроек, приложения могут распознавать лица и объекты, группировать снимки и подготавливать их для поиска. Также ОС телефона может заниматься обслуживанием накопителя, то есть работать с освободившимися блоками памяти.