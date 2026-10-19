ИИ может изменить экономику развивающихся стран

Всемирный банк призвал развивающиеся страны активнее разрабатывать компактные модели искусственного интеллекта, способные работать на мобильных устройствах даже при слабом интернет-соединении.

Как передает Day.Az со ссылкой на The Guardian, такие технологии, адаптированные к местным условиям и языкам, могут ускорить экономическое развитие и сделать возможности ИИ доступнее для населения.

Главный специалист Всемирного банка по вопросам знаний Паскаль Донохью, ранее занимавший пост министра финансов Ирландии, отметил, что новые технологии позволяют добиться экономического прогресса за десятилетия, тогда как раньше на это могли потребоваться столетия.

В отличие от универсальных систем крупных технологических компаний, компактные модели ИИ обучаются на ограниченных наборах данных и предназначены для решения конкретных задач. Они могут работать непосредственно на смартфонах без постоянного подключения к интернету и предоставлять информацию на местных языках.

В качестве примера Донохью привел индийских фермеров, участвующих в программе Всемирного банка AgriConnect. Компактный ИИ может предоставлять им информацию об анализе почвы и давать рекомендации на понятном языке, компенсируя нехватку специалистов, способных консультировать небольшие хозяйства.

По мнению Донохью, развитие таких решений возможно благодаря сотрудничеству Всемирного банка, правительств и частного сектора.

Влияние искусственного интеллекта на занятость и экономический рост стало одной из ключевых тем ежегодных встреч Всемирного банка и Международного валютного фонда, проходящих на этой неделе в Бангкоке.