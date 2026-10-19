Перечислены главные недостатки самых дешевых смартфонов

От дешевого смартфона не стоит ждать быстрой работы и качественных снимков. Об этом сообщает французское издание Frandroid, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Авторы портала рассказали, какие недостатки выделяются у доступных телефонов дешевле 100 евро. В первую очередь они отметили, что производители максимально экономят на таких устройствах. Они используют недорогой пластик, устанавливают экраны с разрешением не выше HD+ и маломощные процессоры. Такие девайсы справляются с простыми задачами, но могут тормозить в играх и при одновременной работе нескольких приложений.

Камеры бюджетных моделей пригодны прежде всего для съемки при хорошем освещении, а в темноте или в движении на фото могут появляться различные артефакты. В числе прочих слабых мест аппаратов дешевле 9 тысяч рублей перечислили зарядку - как правило, устройства поддерживают мощность 15 или 18 ватт и заряжаются очень долго. Однако большая батарея может обеспечить им продолжительную работу без розетки.

Чтобы не сталкиваться с этим недостатками, авторы рекомендовали искать смартфоны со скидкой - например, субфлагманы или флагманы прошлых лет. Также можно присмотреться к восстановленному смартфону. По возможности журналисты рекомендовали увеличить бюджет до 200 евро - выбор станет шире, а компромиссов будет меньше.