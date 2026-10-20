Перечислены вредные привычки владельцев ноутбуков

Неправильная зарядка и плохое охлаждение могут ускорить износ аккумулятора ноутбука. Об этом говорится в материале корпоративного блога Lenovo, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Один из крупнейших мировых производителей компьютеров рекомендовал не держать батарею ноутбука постоянно заряженной до 100 процентов, если компьютер большую часть времени подключен к розетке. Для такого использования предусмотрен режим сохранения аккумулятора. У современных моделей есть режим, в котором устройство поддерживает заряд в пределах 75-80 процентов, что благоприятно для долгосрочного состояния батареи.

В числе прочих вредных привычек перечислили использование недостаточно мощного зарядного устройства. Специалисты посоветовали выбирать оригинальный адаптер либо совместимый блок питания с необходимыми характеристиками. Так, при нехватке мощности ноутбук может дополнительно расходовать энергию аккумулятора. Поэтому батарея иногда разряжается даже при подключении к розетке.

Отдельно пользователям рекомендовали отказаться от привычки ставить работающий ноутбук на кровать, диван, одеяло или подушку, так как мягкая поверхность может перекрыть вентиляционные отверстия. В результате температура повышается, вентиляторы работают громче, а компьютер снижает производительность для защиты компонентов.