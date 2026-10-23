https://news.day.az/hitech/1868132.html Назван способ спасти данные на смартфоне Компания Google разработала функцию восстановления доступа к смартфону без сброса данных на устройстве. Об этом сообщает издание Android Authority, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Назван способ спасти данные на смартфоне

Наука и технологии, 23 октября 2026 04:17 (UTC +04:00) 276
Назван способ спасти данные на смартфоне

Компания Google разработала функцию восстановления доступа к смартфону без сброса данных на устройстве. Об этом сообщает издание Android Authority, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты портала пояснили, что если пользователь забыл цифровой код блокировки экрана своего смартфона на Android, то единственным способом восстановить функциональность телефона является его сброс. Специалисты изучили раннюю версию операционной системы (ОС) Android 17 QPR2 Beta 5 и нашли в ней новый способ спасения данных на телефоне и возвращения доступа.

В материале говорится, что если пользователь не сможет ввести пароль, то Android предложит ему ввести данные от привязанного Google-аккаунта. В этом случае пользователь сможет и вернуть контроль над аппаратом, и сохранить все свои данные на девайсе. Функцию нашли в бета-версии ОС, и пока неизвестно, когда она появится в публичной сборке Android.

Авторы Android Authority подчеркнули, что для корректной работы функции нужно заранее связать смартфон и Google-аккаунт. Также они напомнили, что подобная опция была в Android 4.4, но Google убрала ее.

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