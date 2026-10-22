Старую загадку Windows объяснили

Windows может присвоить новому файлу дату уже удаленного, но это нормальное поведение операционной системы (ОС). Об этом сообщает издание Windows Latest, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты медиа напомнили об известной особенности Windows, связанной с хранением файлов. Так, если удалить файл, а через несколько секунд создать в той же папке новый файл с тем же именем, то он получит дату создания старого. Специалисты портала объяснили это спецификой работы ОС.

Авторы издания сослались на ветерана Microsoft Рэймонда Чена, который раскрыл старую загадку поведения Windows еще в 2005 году. Он объяснил, что система имеет специальный кэш, в котором хранятся метаданные файлов. "Если вскоре в той же папке появляется файл с тем же именем, система может передать ему старую дату создания и некоторые сведения об имени", - отметили журналисты. На хранение данных файлов выделяют 15 секунд.

Чен рассказал, что некоторые приложения в ОС при сохранении документа не изменяют исходный файл напрямую. Вместо этого они создают временный файл, записывают в него новые данные, удаляют оригинал и переименовывают временный файл в имя оригинала. "Для пользователя это выглядит как обычное сохранение документа. Но для Windows формально появляется новый файл", - говорится в заметке.