Названы лучшие большие смартфоны

Устройства Samsung, Apple и Motorola назвали лучшими смартфонами с большим экраном. Об этом сообщает издание Tom's Guide, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалисты медиа оценили рынок телефонов и назвали лучшие модели, имеющие дисплей с большой диагональю. Список возглавил Samsung Galaxy S26 Ultra, который авторы похвалили за 6,9-дюймовый AMOLED-дисплей, процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, до 16 гигабайт оперативной памяти и основную камеру разрешением 200 мегапикселей.

На второе место поставили iPhone 18 Pro Max. Вышедший несколько дней назад флагман Apple оснащен 6,9-дюймовым экраном, чипом A20 Pro, он получил камеру с переменной диафрагмой и продержался в тестах автономности более 18 часов.

В топ включили складной Motorola Razr Fold. Он получил внешний 6,6-дюймовый экран и внутренний 8,1-дюймовым гибкий дисплей. Специалисты особенно похвалили устройство за многозадачность: на большом экране одновременно можно запускать до четырех приложений.