Назван способ отключить слежку в Windows 11

Отключение некоторых функций Windows 11 позволит сократить слежку за пользователем. Об этом сообщает издание MakeUseOf, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам автора портала Дигвиджая Кумара, операционная система (ОС) от Microsoft собирает много данных о пользователе, чтобы показывать ему рекламу и зарабатывать на ней. Специалист назвал способ практически полностью отключить слежку на устройстве с Windows.

В первую очередь автор рекомендовал отключить сценарии использования устройства. После этого ОС перестанет подбирать советы и рекламу с учетом того, для чего используется компьютер: игр, учебы, работы или творчества. Функция спрятана в разделе "Персонализация". Также он рекомендовал запретить персонализацию рекламы и предложений. Этот параметр можно найти в разделе "Конфиденциальность и безопасность" и подразделе "Рекомендации и предложения".

В материале говорится, что имеет смысл ограничить отправку диагностических сведений о системе. Настройка находится в том же разделе "Конфиденциальность и безопасность" и подразделе "Диагностика и отзывы". Также в подразделе "Удаление диагностических данных" можно стереть ранее собранные сведения с устройства и серверов Microsoft. В заключение Дигвиджай Кумар рекомендовал зайти в меню "Пуск" и выключить персонализацию.