В Windows 11 нашли секрет

В Windows 11 нашли часть кода старой операционной системы (ОС), которая вышла более 30 лет назад.

Об этом сообщает немецкое издание t3n, передает Day.Az.

По словам журналистов медиа, речь идет о компоненте EmulateHeap. Он предназначен для совместимости со старыми приложениями и воспроизводит особенности управления оперативной памятью в Windows 95. Специалисты объяснили, что благодаря этому компоненту некоторые программы получают привычные условия работы, несмотря на смену ОС.

Инженер Microsoft Раймонд Чен, на которого сослались авторы заметки, объяснил секрет этого компонента тем, что он появился в том числе из-за ошибок разработчиков. Например, приложение могло обращаться к памяти, которую само уже освободило. Поэтому создатели Windows 11 взяли исходный код диспетчера памяти Windows 95, заново скомпилировали его и включили в механизм совместимости.

При этом наличие исторического компонента не означает, что Windows 95 постоянно работает внутри Windows 11. По объяснению Чена, старый код загружается при применении соответствующего исправления совместимости к конкретному приложению.