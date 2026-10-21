Япония отправила к Марсу особую миссию - ВИДЕО

Японская межпланетная миссия MMX успешно отправилась к Марсу. Ее главная цель - впервые в истории доставить на Землю образцы грунта с Фобоса, одного из двух спутников Красной планеты.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на The Guardian, проект стоимостью более 87 миллионов долларов реализуется при участии Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA), NASA, а также с использованием франко-германского ровера Idefix.

Возвращение капсулы с образцами реголита на Землю запланировано на 2031 год. Она должна приземлиться в Австралии.

Ученые рассчитывают, что анализ собранного материала поможет установить происхождение Фобоса и Деймоса - двух спутников Марса - и лучше понять историю формирования Солнечной системы.