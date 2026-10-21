https://news.day.az/hitech/1868625.html

Все запуски SpaceX с мыса Канаверал - ВИДЕО

В сети появилось видео, на котором собраны запуски ракет SpaceX с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Как передает Day.Az, кадры показывают, как компания Илона Маска на протяжении времени осуществляет запуски ракет, выводящих на орбиту спутники и другие полезные грузы.