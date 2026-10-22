https://news.day.az/hitech/1868741.html Unitree представила гуманоидного робота-телохранителя - ВИДЕО Один из лидеров мировой робототехники китайская компания Unitree представила новую серийную модель человекоподобного робота H2-X. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. На видео анонс модификации Kung Fu Legend Guardian - гуманоидного робота-телохранителя. Стоимость и сроки выхода H2-X в компании пока не назвали.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Unitree представила гуманоидного робота-телохранителя - ВИДЕО
Один из лидеров мировой робототехники китайская компания Unitree представила новую серийную модель человекоподобного робота H2-X.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
На видео анонс модификации Kung Fu Legend Guardian - гуманоидного робота-телохранителя.
Стоимость и сроки выхода H2-X в компании пока не назвали.
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