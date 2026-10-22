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Unitree представила гуманоидного робота-телохранителя - ВИДЕО

Один из лидеров мировой робототехники китайская компания Unitree представила новую серийную модель человекоподобного робота H2-X. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. На видео анонс модификации Kung Fu Legend Guardian - гуманоидного робота-телохранителя. Стоимость и сроки выхода H2-X в компании пока не назвали.