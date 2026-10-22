Рекордный штраф для Meta

Суд в американском штате Нью-Мексико обязал компанию Meta Platforms выплатить 25 млрд долларов после того, как присяжные признали компанию виновной в введении пользователей в заблуждение относительно конфиденциальности данных в Facebook. Об этом 21 октября сообщило агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Разбирательство связано со скандалом вокруг Cambridge Analytica, которая получила доступ к персональным данным миллионов пользователей продуктов Meta без их согласия.

Присяжные установили, что 26 из 29 заявлений Meta и ее руководства о работе с пользовательскими данными, ненавистническим контентом и дезинформацией вводили потребителей в заблуждение. По решению присяжных, нарушения законодательства о защите прав потребителей произошли более 43 млн раз.

Законодательство Нью-Мексико предусматривает штраф до 5 тысяч долларов за каждое нарушение. Первоначально размер потенциального взыскания оценивался более чем в 219 млрд долларов, однако судья снизил сумму до 25 млрд долларов.

Средства от взыскания должны поступить в школьную систему Нью-Мексико. При этом Meta намерена обжаловать решение. Главный юрисконсульт компании Си Джей Махони заявил, что компания уверена в своей победе в апелляции.