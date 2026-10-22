Назван максимальный срок службы iPhone

Реальный срок эксплуатации iPhone составляет от пяти до семи лет, а иногда и дольше. Об этом сообщает издание MakeUseOf, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечает автор статьи Кристин Персо, главным стимулом к покупке нового устройства становится не выход очередной модели Apple, а критические проблемы, которые мешают пользоваться старым аппаратом. Чтобы понять, пора ли менять телефон, она советует ориентироваться на три фактора: регулярные обновления безопасности, текущее состояние аккумулятора и совместимость необходимых приложений.

Ключевым препятствием для долгой службы остается батарея. Со временем ее емкость падает, из-за чего смартфон приходится заряжать чаще. Как поясняет сама Apple, изношенный аккумулятор может приводить к внезапным отключениям и принудительному снижению производительности. Кроме того, в компании предостерегают от приравнивания отдельных исправлений для старых операционных систем к полноценной поддержке. В документации указано, что предыдущие версии iOS получают исправления далеко не для всех известных уязвимостей.

Вторая причина для замены - программная несовместимость. Разработчики приложений постепенно повышают минимальные требования к версии iOS. Если нужные программы перестают запускаться, а обновить систему на старом устройстве уже невозможно, его функционал оказывается серьезно ограничен.

В заключение автор статьи рекомендует перед покупкой нового смартфона сопоставить стоимость ремонта старого аппарата с его оставшимся сроком программной поддержки.