SpaceX начала переговоры о доступе к десяткам тысяч вышек связи

Американская компания SpaceX ведет переговоры с крупнейшими участниками телекоммуникационного рынка США о доступе к инфраструктуре, включающей не менее 80 тысяч объектов сотовой связи.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Использование этой инфраструктуры может стать одним из шагов к созданию четвертого общенационального мобильного оператора в США на базе сервиса Starlink.

Ранее сообщалось, что SpaceX рассматривает возможность выхода на американский рынок мобильной связи для частных потребителей. По данным Financial Times, президент компании Гвинн Шотвелл рассказала инвесторам во время роуд-шоу в рамках подготовки к IPO о планах по запуску собственного мобильного сервиса Starlink и созданию наземной сети сотовой связи.

В настоящее время SpaceX сотрудничает с оператором T-Mobile, предоставляя пользователям возможность напрямую подключать мобильные телефоны к спутникам Starlink. Технология дополняет традиционные сети сотовой связи и расширяет покрытие в отдаленных районах, где доступ к наземной инфраструктуре ограничен.