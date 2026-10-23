У самого дорогого iPhone нашли недостатки

Журналисты выявили недостатки самого дорогого смартфона Apple - складного iPhone Duo.

Как передает Day.Az, об этом сообщает MacRumors.

Как пишет автор издания Джули Кловер, основные претензии связаны с отказом от распознавания лица Face ID в пользу сканера отпечатков пальцев Touch ID. Обозреватели отмечают задержки при разблокировке, проблемы со считыванием влажных отпечатков и случайные вибрации, сигнализирующие об ошибке. Некоторые журналисты признались, что не смогли привыкнуть к работе сканера даже за неделю.

Блогер Маркес Браунли обратил внимание на задержку при разблокировке: после прикосновения к сканеру смартфон еще некоторое время остается на экране блокировки.

Автор YouTube-канала Mrwhosetheboss отметил, что сканер плохо распознает отпечатки после мытья рук и при слегка жирных пальцах. При этом он напомнил, что iPhone Duo стоит 1999 долларов (около 161 тысячи рублей), что делает его самым дорогим смартфоном Apple.

Часть неудобств можно обойти с помощью разблокировки через Apple Watch. Однако оценки Touch ID разделились: The Verge считает, что к сканеру можно привыкнуть, а 9to5Mac называет его работу быстрой и надежной.