https://news.day.az/hitech/1869351.html Найдена незаметная причина сбоев компьютера Разряженная батарейка на материнской плате может стать причиной сбоев компьютера и сброса его настроек. Об этом сообщает издание XDA, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. Журналист Тай Шербак рассказал, как была найдена незаметная причина проблем с его домашним сервером.

Найдена незаметная причина сбоев компьютера

Наука и технологии, 24 октября 2026 16:46 (UTC +04:00) 343
Найдена незаметная причина сбоев компьютера

Разряженная батарейка на материнской плате может стать причиной сбоев компьютера и сброса его настроек. Об этом сообщает издание XDA, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналист Тай Шербак рассказал, как была найдена незаметная причина проблем с его домашним сервером. После отключения электричества устройство перестало запускаться самостоятельно. При ручном включении компьютер останавливался до загрузки операционной системы (ОС).

Выяснилось, что на персональном компьютере (ПК) сбрасывались часы, порядок загрузки и другие параметры BIOS - базовых настроек оборудования. В частности, пропадали настройки оперативной памяти и управления вентиляторами. Компьютеру было больше десяти лет, а замена батарейки устранила описанные проблемы.

Небольшой элемент питания на материнской плате поддерживает работу внутренних часов, когда компьютер отключен от электричества. На некоторых устройствах от него также зависит сохранение настроек оборудования. Например, из-за неправильной даты браузер способен показывать ошибки сертификатов при открытии сайтов. Сброс отдельных настроек оборудования также может нарушить работу приложений, которым нужны эти параметры.

Шербак рассказал, что сама замена батарейки не удаляет документы и программы с накопителя. Однако после нее может понадобиться заново выставить время и восстановить параметры загрузки компьютера.

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