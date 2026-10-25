Названы способы продлить жизнь ноутбука

Продлить время автономной работы ноутбука можно, если выбрать экономичный режим питания. Об этом сообщает издание How-To Geek, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты портала назвали способы продлить жизнь персональному компьютеру (ПК). В первую очередь они рекомендовали выбрать экономичный режим питания. Для этого нужно перейти в раздел настроек "Питание и батарея" и установить режим с максимальной энергоэффективностью. Также можно вручную понизить яркость дисплея и снизить его частоту - например, со 144 до 60 герц.

Кроме того, предлагается ограничить фоновую активность. Для этого нужно посмотреть расход батареи по приложениям и закрыть ненужные программы. Стоит также проверить автозагрузку и режим энергосбережения браузера. В заметке говорится, что необходимо выбрать гибернацию вместо обычного режима сна - это позволит сохранить рабочий сеанс с меньшим расходом энергии.

По словам специалистов How-To Geek, не лишним будет проверить подключенные к ноутбуку аксессуары. Авторы рекомендовали безопасно извлечь внешние накопители, которые не используются, и выключить декоративную подсветку.