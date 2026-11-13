Связанный с ноутбуками популярный миф развеяли

В BGR назвали мифом утверждение о том, что перед первым использованием ноутбук нужно особым образом зарядить. Заметка доступна на сайте медиа, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты портала напомнили о рекомендации, согласно которой пользоваться ноутбуком сразу после распаковки нельзя - вместо этого нужно подключить его к сети и дождаться, пока он зарядится до 100 процентов. Специалисты развеяли этот миф, объяснив устройство аккумуляторов современных компьютеров.

В материале говорится, что правило о полной зарядке было актуальным в эпоху компьютеров с никель-кадмиевыми и никель-металлгидридными аккумуляторами. Они были подвержены "эффекту памяти" - регулярная неполная разрядка могла уменьшить доступную емкость батареи. Современные девайсы оснащены литий-ионными и литий-полимерными аккумуляторами, которые лишены этого недостатка.

Также специалисты рассказали, что в ноутбуке есть контроллер, который следит за процессом зарядки. Так, он повышает мощность, если батарея достаточно разрядилась, и понижает, если процесс зарядки подходит к концу. Наконец, контроллер следит, чтобы батарея не перегревалась в процессе.

Авторы BGR отметили, что для современных компьютеров гораздо опаснее полная разрядка аккумулятора, и модели продаются с частично заряженной батареей - обычно от 40 до 60 процентов.