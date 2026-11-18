При копировании файлов в Windows индикатор может надолго остановиться на 99 процентах, что связано с работой диска. Об этом сообщает издание MakeUseOf, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Авторы материала объяснили давнюю загадку Windows: при копировании файлов почти заполненная шкала показывает, сколько данных передано, но не учитывает всю работу, которая остается до завершения операции. Накопителю еще может потребоваться время, чтобы сохранить данные и обновить сведения о файлах. Поэтому процесс может надолго "зависать" на 99 процентах.

Особенно заметной задержка бывает при копировании на флешку или внешний диск. Они могут записывать данные медленнее, чем компьютер их передает. Кроме того, скорость некоторых накопителей резко падает после долгой непрерывной записи.

На время копирования влияет и количество файлов. Перенос одной большой видеозаписи обычно требует меньше дополнительных действий, чем перенос тысяч фотографий и документов того же общего объема. Процесс также может замедлить антивирус, проверяющий новые файлы.

Если индикатор процесса надолго замер, журналисты посоветовали открыть "Диспетчер задач" и посмотреть, занят ли диск записью. Пока накопитель работает и Windows не сообщает об ошибке, копированию стоит дать больше времени. При повторяющихся задержках следует проверить свободное место, подключение внешнего диска и попробовать скопировать файлы на другой накопитель. Отключать флешку во время копирования не рекомендуют. Исходные файлы тоже лучше сохранять, пока не удастся убедиться, что копии полностью записаны и открываются.