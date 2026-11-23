Современный ноутбук на Windows 11 должен иметь не меньше 8 гигабайт оперативной памяти и быстрый SSD-накопитель. Об этом сообщает бразильское издание Tecnoblog, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалисты портала перечислили основные рекомендации по подборку нового ноутбука на операционной системе (ОС) Windows 11. Они отметили, что важно подобрать компьютер под свои задачи, чтобы не переплатить. Авторы посоветовали покупать устройство, которое имеет не менее 8 гигабайт оперативной памяти - этого набора хватит для выполнения самых базовых задач. Но если ноутбук приобретается "на перспективу", то лучше доплатить до устройства с 16 гигабайтами памяти.

Также приобретаемый в 2026 году девайс должен иметь быстрый SSD-накопитель. Минимальным объемом считается 256 гигабайт, но такое хранилище быстро заполнится приложениями, фотографиями и обновлениями Windows. Более практичный вариант - 512 гигабайт. Процессор рекомендовали выбирать с учетом предполагаемой нагрузки. Так, дорогостоящий и мощный многоядерный процессор понадобится для программирования, монтажа и обработки больших файлов. Причем встроенной графики, которая встречается в большинстве ноутбуков, достаточно для повседневных задач и нетребовательных игр.

Согласно рекомендации журналистов, экран девайса должен иметь разрешение не ниже Full HD. Частота обновления 90 или 120 герц делает прокрутку и анимацию плавнее, но для документов и браузера переплачивать за нее необязательно. Из портов ноутбук должен иметь разъем USB-A для старых аксессуаров, HDMI для монитора или телевизора, слот для карты памяти и сетевой разъем.