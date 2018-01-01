Хитрый ход от Android - ДЕТАЛИ
Текущая версия Android дает пользователям возможность узнать об уровне сигнала сотовой сети, открыв настройки. Однако в следующем обновлении прошивки - Android P - эта опция может быть скрыта от абонентов.
На это указывают строки кода, найденные в проекте Android Open Source Project (AOSP), в рамках которого Google предоставляет доступ к исходному коду ОС, .
На том, чтобы убрать из Android эту возможность, настояли операторы связи, а Google согласилась с их требованиями. Зачем им могло это понадобиться, непонятно.
От уровня сигнала сильно зависит качество звонков и скорость обмена данными. Возможно, провайдеры не хотят, чтобы пользователи сравнивали между собой производительность разных Android-устройств, зарегистрированных в одной сети, либо считают, что техническая информация может быть слишком сложна для понимания.
Как уточняют разработчики из XDA Developers, речь идет не об индикаторе уровня сигнала, отображаемом в статусной строке Android, а о возможности узнавать о мощности принимаемого сигнала сети, измеряемой в дБм (децибел на милливатт) и asu. Просмотреть эту информацию можно в настройках устройства ("Состояние SIM-карты" → "Сила сигнала"). Чем ниже параметр дБм, тем хуже уровень сигнала.
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