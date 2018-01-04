В Индии представили первого в мире робота-полицейского - ВИДЕО

4 января 2018 15:49

Индийская компания H-Bots Robotics показала первого в мире робота-полицейского. Он может передвигаться, узнавать людей, находить взрывчатые вещества, опознавать подозреваемых, а также взаимодействовать с окружающими - принимать сообщения и отвечать на вопросы.

Компания-разработчик уже получила 20 заказов от различных организаций: робот может быть задействован в работе полиции и служб безопасности.

Начало производства индийского "робокопа" намечено на июль 2018 года, передает Day.Az со ссылкой на rt.com.

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В Индии представили первого в мире робота-полицейского

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