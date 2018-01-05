Apple рассказала об уязвимости всех iPhone

Компания Apple признала существование критической уязвимости для процессоров всех моделей iMac и iPhone. Об этом говорится в заявлении на сайте компании, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Обнаружены две угрозы под названиями Meltdown и Spectre. Эти проблемы затрагивают почти все устройства и операционные системы, все компьютеры Mac и устройства iOS подвергнуты опасности", - рассказали в Apple.

При этом уточняется, что в настоящий момент не известно о вредоносных кодах, способных повлиять на конечных пользователей.

В компании добавили, что, чтобы хакеры смогли воспользоваться уязвимостью, необходимо установить зараженное приложение на устройство, а чтобы обезопасить себя от этого, следует доверять лишь надежным источникам, таким как App Store.

Meltdown позволяет приложению читать любую память компьютера, включая память ядра. Spectre с помощью бреши в изоляции программ позволяет хакеру считать информацию из других приложений. Данные уязвимости способны атаковать процессоры Intel, ARM64, и, вероятно, AMD.

В средине декабря Apple подтвердила умышленное торможение старых iPhone. Тогда в компании заявили, что предусмотрели специальную функцию, которая позволяет контролировать количество потребляемой энергии.

После этого признания Apple получила судебный иск почти на триллион долларов. В суд обратилась американская клиентка "яблочной" компании.

Еще позже Apple извинилась за замедление iPhone и назвала основную причину своих дейтсвий.