Vivo показала смартфон, сканирующий пальцы через экран

Китайская компания Vivo привезла на выставку CES 2018 первый в мире смартфон со сканером отпечатков пальцев, размещаемым под экраном, а не на корпусе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, в устройство задействован новейший оптический датчик от Synaptics (Clear ID FS9500), который способен распознавать папиллярный узор сквозь пластик и стекло.

Clear ID проглядывает сквозь "щели" между пикселями на OLED-дисплее (с ЖК-экранами, которым нужна подсветка, сенсор несовместим). В момент активации он использует светоиспускающие элементы дисплейной панели, чтобы осветить отпечаток пальца, а затем обрабатывает отраженный свет.

По впечатлениям редактора The Verge Влада Савова, Clear ID работает точно так же, как Touch ID на "айфонах" или сканер на Galaxy-устройствах. "Технологический аспект просто полностью невидим", пишет он, а работает технология как заявлено: пользователь прислоняет палец к нижней части экрана, после чего с гаджета снимается блокировка или совершается платеж.

В то же время Савова несколько "озадачила" медлительность Clear ID: сенсор учится распознавать контуры отпечатка с некоторой задержкой, и срабатывает не так быстро, когда пользователь прикладывает палец к наэкранной подсказке. Clear ID работает медленнее, чем емкостные датчики на других смартфонах, "но не настолько, чтобы это доставляло проблемы", пишет журналист.

Vivo разместила Clear ID на прототипе 6-дюймового смартфона, похожего на OnePlus 5T, с очень узкими рамками по периметру дисплея. Когда и поступит ли вообще эта модель в продажу, неизвестно.

Серийное производство Clear ID уже началось. Продукты с датчиком Synaptics будут выходить на протяжении года.

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