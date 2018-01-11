Apple отправила данные американцев в Китай

Apple приступила к исполнению требований законодательства Китая, обязывающего иностранные компаний хранить информацию на территории страны. Накануне фирма Тима Кука уведомила китайских пользователей о начале процесса миграции аккаунтов, который "позволит нам увеличить скорость и надежность наших продуктов iCloud, а также соответствовать недавно принятым правовым нормам, согласно которым облачные сервисы должны управляться китайскими компаниями", сказали в Apple.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, c 28 февраля компания откроет доступ к данным китайцев, хранящимся в iCloud, государственной компании Guizhou-Cloud Big Data (GCBD). Одним из её учредителей являются власти Гуйчжоу - провинции, где расположен дата-центр Apple.

Как выяснило издание TechCrunch, в Китай переносятся даже те учетные записи, которые были зарегистрированы в США и подключены к американскому App Store, а расчет за услуги происходит в долларах. На вопрос, почему система "подхватывает" в том числе международные аккаунты, в Apple разъяснили, что миграции подлежат все идентификаторы Apple ID, у которых в качестве страны или региона указан Китай.

Китайцам, которые не хотят, чтобы их данные были открыты властям, Apple дала возможность удалить всю их информацию из iCloud, но не разрешила выбрать другой регион. Выход нашел один из пользователей: он вернул свой аккаунт iCloud обратно на Китай, вышел со всех устройств, к которым был привязан его Apple ID, после чего переключил "айфон" и все настройки iCloud на США.

Китай - второй (после США) по размеру выручки рынок для Apple. Тесное сотрудничество с властями имеет критическое значение для развития бизнеса "фруктовой" компании в этой стране. Ранее Apple пользовалась преференциями на рынке КНР, но в 2016-м году, под давлением регуляторов, была вынуждена закрыть сервисы iTunes Movies для просмотра кино и iBooks для чтения книг, а также лишилась эксклюзивных прав на использование товарного знака iPhone.

В результате фирма Тима Кука начала активно сотрудничать с властями. В 2017-м Apple объявила о планах открыть в Китае свой первый центр хранения данных, а за последние полгода, в соответствии с местными законами, удалила из китайского App Store Skype и VPN-сервисы, позволяющие обходить блокировку сайтов.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook