Китайские инженеры "усовершенствовали" iPhone X
14 января 2018 20:14 462
Китайские инженеры представили устройство, позволяющее установить на смартфон iPhone X кнопку "Домой", передает РИА Новости со ссылкой на портал9to5Mac.
Гаджет был представлен на выставке электроники CES 2018 и, как отмечает автор статьи, стал самым удивительным и наименее полезным из представленных экспонатов.
Адаптер подключается через порт Lightning и возвращает пользователям привычный щелчок кнопки. Кроме того, в устройстве есть 35-миллиметровый разъем для наушников, позволяющий подключить к iPhone X проводную гарнитуру.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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