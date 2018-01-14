Китайские инженеры "усовершенствовали" iPhone X

14 января 2018 20:14

Китайские инженеры представили устройство, позволяющее установить на смартфон iPhone X кнопку "Домой", передает РИА Новости со ссылкой на портал9to5Mac.

Гаджет был представлен на выставке электроники CES 2018 и, как отмечает автор статьи, стал самым удивительным и наименее полезным из представленных экспонатов.

Адаптер подключается через порт Lightning и возвращает пользователям привычный щелчок кнопки. Кроме того, в устройстве есть 35-миллиметровый разъем для наушников, позволяющий подключить к iPhone X проводную гарнитуру.

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