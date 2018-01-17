Найден простой способ "убить" любой iPhone - ВИДЕО
Пользователи iOS обнаружили новый баг в системе, который позволяет моментально заблокировать любой iPhone на iOS 10 и 11, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.
Об уязвимости рассказал автор YouTube-канала EverythingApplePro.
Для того, чтобы отключить iPhone, достаточно отправить на него сообщение со специальной ссылкой. После того, как оно будет доставлено, смартфон намертво зависнет и прекратит реагировать на любые нажатия. Спустя три минуты система перезагрузит пользовательский интерфейс, однако, если повторно отправить сообщение, смартфон вновь отключится.
При этом iPhone отправителя сообщения "повисает" всего на несколько секунд, после чего снова нормально работает. Единственный способ обезопасить себя от подобных действий злоумышленников - заблокировать отправителя сообщения.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Cамое точное расписание полетов
Азербайджанские студенты разработали "умную теплицу"
Устройства Apple подвергаются новым атакам - ПОДРОБНОСТИ
Интересное изобретение от азербайджанских студентов - ПОДРОБНОСТИ
Самые смешные, поучительные и актуальные видео на Daytube.Az
-
16 Янв. 17:21 11 075
-
16 Янв. 15:14 8 848
-
10:36 5 509
-
16 Янв. 20:04 5 253
-
16 Янв. 14:43 4 385