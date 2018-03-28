Apple представила новый iPad за $300
28 марта 2018 07:22 122
Apple на презентации в Чикаго представила новый iPad с экраном диагональю 9,7 дюйма. Об этом сообщается на сайте компании.
Как отмечается, основное отличие от предыдущей модели - поддержка работы со стилусом Apple Pencil, ранее его можно было использовать лишь в версии iPad Pro.
Планшет ориентирован для школьников и студентов. Для них его цена составит $299. В свою очередь для обычных пользователей iPad будет доступен за $329.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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