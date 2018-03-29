В Facebook прекращает сотрудничества с информационными брокерами

Корпорация Facebook заявила, что закроет партнерские категории, которые позволяли рекламным компаниям настраивать в социальной сети таргетинговую рекламу с помощью информационных брокеров.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

В частности, из-за запрета на использование инструмента партнерских категорий, Facebook прекратит сотрудничество с Acxiom Corporation - мировой компанией, которая занимается маркетинговыми и сервисными задачами, а также собирает базу данных поведения пользователей в сети.

Вероятно, данное решение связано со скандалом из-за утечки личных данных более 50 млн пользователей Facebook.

Ранее создатель соцсети Марк Цукерберг поместил извинения за утечку данных Facebook в крупнейших газетах Британии.