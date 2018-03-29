Теперь вы будете видеть меньше рекламы в Facebook - ДЕТАЛИ

Компания Facebook лишит компании-агрегаторы данных возможности собирать информацию о пользователях для настройки таргетированной рекламы, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы уведомляем рекламодателей в том, что закрываем "партнерские категории". Этот продукт позволял сторонним агрегаторам информации предлагать свой таргетинг непосредственно на платформе Facebook", - говорится в заявлении компании.

Компания добавляет, что эта мера улучшит конфиденциальность пользовательской информации в социальной сети.

Функция "партнерские категории" позволяет компаниям-агрегаторам, таким как Experian и Acxiom, обеспечивать клиентов данными, например, о совершенных покупках пользователей, для создания таргетированной рекламы.

Днем ранее компания объявила о новых средствах контроля конфиденциальности из-за скандала с утечкой данных через Cambridge Analitica. В середине марта издание The New York Times сообщило, что сотрудничавшая с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании фирма Cambridge Analitica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook. На основании собранных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая могла бы быть им интересна.

На прошлой неделе глава Facebook Марк Цукерберг в интервью CNN извинился, что не оправдал доверия пользователей в ситуации с компанией Cambridge Analytica, предположительно, получившей незаконный доступ к данным 50 миллионов пользователей. Цукерберг также признал, что "не должен был доверять" Cambridge Analytica. Во вторник телеканал CNN сообщил со ссылкой на источники в компании Facebook, что Цукерберг принял решение присутствовать на слушаниях в конгрессе США для дачи пояснений в связи со скандалом.

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