В Telegram произошел массовый сбой

29 марта 2018 13:42

Пользователи Telegram столкнулись со сбоями в работе мессенджера - сообщения не отправляются. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сайта downdetector, передает Day.Az.

Неполадки коснулись нескольких стран. Так, на сайте downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов, на сбои в Telegram жалуются пользователи из России, Италии, Украины, Германии.

Официальных сообщений в блоге Telegram и его основателя Павла Дурова пока нет.

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