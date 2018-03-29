Telegram частично восстановил работу после сбоя
Мессенджер Telegram в России частично восстановил работу после сбоя.
Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, cообщения отправляются и приходят, но с некоторой задержкой, рассказали пользователи.
На странице мессенджера в Twitter появилась информация, что работа сервиса восстановлена в странах Западной Европы, Ближнего Востока и Африки. При этом отмечается, что с неполадками могут столкнуться пользователи в Германии, Иране и странах СНГ.
Ранее пользователи ряда стран пожаловались на проблемы с доступом к ресурсу. Как пояснил основатель Telegram Павел Дуров, это связано с отключением питания в кластере серверов в Европе.
Последний крупный сбой в работе ресурса произошел в феврале. Он частично затронул Европу, а также страны Ближнего Востока и Северной Африки. Тогда неполадки коснулись как веб-версии, так и приложений для мобильных устройств.
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