В WhatsApp добавили возможность изменить номер

Как передает Day.Az со ссылкой на Лайф, в Интернете появилась обновлённая версия приложения WhatsApp, которая позволяет пользователям Android-устройств быстро уведомить выделенные контакты об изменении номера.

Как отмечается, в ближайшем будущем такое изменение будет доступно для iPhone и Windows Phone.

Обновление мессенджера заключается в расширении базовой функции "Изменить номер". При помощи обновлённого сервиса пользователи WhatsApp могут переносить настройки, информацию и группы.

Как отмечается, после запуска бета-версии WhatsApp, пользователь получает возможность уведомить всех пользователей о смене номера.

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