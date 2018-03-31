В WhatsApp добавили возможность изменить номер
31 марта 2018 13:29 754
Как передает Day.Az со ссылкой на Лайф, в Интернете появилась обновлённая версия приложения WhatsApp, которая позволяет пользователям Android-устройств быстро уведомить выделенные контакты об изменении номера.
Как отмечается, в ближайшем будущем такое изменение будет доступно для iPhone и Windows Phone.
Обновление мессенджера заключается в расширении базовой функции "Изменить номер". При помощи обновлённого сервиса пользователи WhatsApp могут переносить настройки, информацию и группы.
Как отмечается, после запуска бета-версии WhatsApp, пользователь получает возможность уведомить всех пользователей о смене номера.
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