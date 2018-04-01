Инновация от STEP IT Academy - Теперь знания можно загрузить в мозг - ВИДЕО

1 апреля 2018 13:50

STEP IT Академия представила проект, над которым работала более 2 лет. Это изобретение, которое решит проблему каждого азербайджанца.

Это изобретение было мечтой каждого ученика, каждого студента и аспиранта. Карта Знаний Smart STEP - это устройство, которое загружает знания, навыки и опыт работы в головной мозг всего за 8 часов.

Компьютерная академия с 20-летним опытом в области образования изобрела специальный аппарат для тех, кто не хочет тратить время на обучение и потерять половину своей жизни получая образование. Карта Знаний Smart STEP имеет три основные специальности, преподаваемые Академией: она загружается в мозг любого человека, который хочет стать профессионалом в одной из этих областей при помощи специальной маски в течение нескольких часов.

Вы можете заказать свое устройство на страницах Академии в социальных сетях уже сегодня.

Day.Az представляет промо-видео Карты Знаний Smart STEP:

Нажмите на видео для просмотра:
Инновация от STEP IT Academy - Теперь знания можно загрузить в мозг

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