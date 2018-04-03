Пользователи по всему миру жалуются на проблемы в работе YouTub
3 апреля 2018 01:49 149
Некоторые пользователи по всему миру жалуются на проблемы в работе видеосервиса YouTube. Об этом, как передает ТАСС, сообщается на странице Downdetector, отслеживающего работу интернет-ресурсов.
"Есть сбой в Youtube от 2 апреля 2018 года 22:55:24", - говорится в сообщении.
Больше всего о сбоях в работе сообщают на Украине, в России, Белоруссии, США, Канаде, Бразилии, Германии, Швеции, Великобритании, Италии, Испании и Франции.
Пользователи говорят о появлении надписи об ошибке при попытке открыть чей-либо канал.
В компании прокомментировали произошедшее, заявив, что уже занимаются этой темой. "Видите эту надпись "Ошибка 500" на YouTube? Уже работаем над этим!", - говорится в сообщении сервиса в Twitter.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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