Tesla почти вдвое увеличила объемы производства электрокаров

Американская компания Tesla в течение первого квартала 2018 года увеличила объемы выпускаемых электромобилей. Об этом свидетельствует ее корпоративная отчетность, опубликованная во вторник, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В общей сложности за отчетный период Tesla произвела 34494 электрокара: 24728 машин Model S и Model X, а также 9766 автомобилей Model 3. В компании подчеркивают, что общий показатель на 40% выше, чем в четвертом квартале 2017 года. Как следует из документа, последний квартал стал "наиболее продуктивным в истории Tesla".

В Tesla констатировали, что объем производства Model 3 в течение отчетного периода увеличился двукратно. За последние семь дней компания выпустила 2020 этих электрокаров. В Tesla планировали, что их будет произведено 2500. В последующие семь дней компания рассчитывает выпустить в общей сложности 2000 автомобилей Model S и Model X, а также 2000 Model 3. В течение второго квартала 2018 года Tesla намерена увеличить объем выпускаемых машин Model 3 до 5000 в неделю.

Как следует из документа, в отчетный период Tesla доставила покупателям 29980 электрокаров: 11730 - Model S, 10070 - Model X, а также 8180 - автомобилей Model 3. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg полагали, что за первый квартал 2018 года доставлены будут 8800 машин Model 3.

После публикации отчетности акции Tesla на фондовых торгах в США подорожали. Их стоимость увеличилась на 4,29% до $263,36. Торговая сессия еще не завершилась.

Tesla начала сборку своих новых электромобилей Model 3 в июле 2017 года, однако столкнулась с трудностями в наращивании производства. Цена на Model 3, которая представляет собой бюджетную версию более дорогих Model X и Model S, начинается от $35 тыс. В своей базовой комплектации машина способна проехать без подзарядки около 350 км. Ее максимальная скорость составляет 210 км/ч, время разгона до 100 км/ч занимает примерно 5,6 секунды.

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