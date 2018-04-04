Google Chrome уличили в тайном сканировании файлов

Браузер Chrome от Google постоянно сканирует практически все файлы на компьютерах под управлением операционной системы Windows, к такому выводу пришла специалист по кибербезопасности Келли Шортридж.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает американский портал Motherboard.

По словам эксперта, браузер проверил все папки ее компьютера, включая "Документы". Корень проблемы, как пишет Motherboard, кроется в инструменте Chrome Cleanup Tool, использующем наработки антивирусной компании ESET. Chrome сканирует компьютер в поисках вредоносных программ, которые могут атаковать браузер, используя при этом антивирусное ядро ESET. Если браузер обнаруживает подозрительные программы, он отправляет метаданные проблемного файла в Google.

Ранее стало известно, что IT-специалисты обнаружили новый вирус, который способен украсть информацию из большинства популярных мессенджеров и сервисов обмена данными. Об этом в своем блогесообщили специалисты американской компании Trustlook.

Вирусный файл под названием com.android.boxa был обнаружен экспертами в китайском приложении Cloud Module.

В блоге Trustlook сообщается, что обнаруженный вирус собирает информацию из Telegram, Twitter, Viber, Facebook Messenger, Skype, Line, Weibo и других приложений.