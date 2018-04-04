Facebook позволит "оптом" отключить сторонние приложения от персональных данных

В условиях скандала, связанного с утечкой персональных данных 50 миллионов пользователей Facebook, компания Марка Цукерберга ввела новую настройку, позволяющую разом перекрыть всем сторонним сервисам доступ к аккаунту. Ранее удалять сайты или приложения можно было только поштучно, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Facebook оказалась в центре скандала в конце марта, когда стало известно об утечке данных 50 миллионов пользователей Facebook через фирму Cambridge Analytica, аффилированную с соцсетью. Как оказалось, эта компания собирала информацию о юзерах при помощи опросов, после чего продавала эти сведения сторонним организациям.

После скандала с Cambridge Analytica настройками конфиденциальности озаботились многие участники соцсети, однако Facebook не позволяла им отключить сторонним сервисам доступ к учетной записи "оптом". Как уточняет TechCrunch, новая функция появилась в мобильной и веб-версиях сайта. Также пользователям дали возможность удалить все посты, сделанные от имени сервиса.

28 марта Facebook объявила, что намерена упростить раздел с настройками приватности аккаунта. Как ожидается, в течение месяца компания также разрешит просматривать, какая информация о пользователе была собрана.