В Facebook сделали шокирующие признание

Проблемы Facebook, связанные с недостаточной защитой персональных данных, продолжают усугубляться. Социальная сеть Facebook признала накануне, что неизвестные "злоумышленники" могли в автоматическом режиме скопировать в собственные базы данных открытую информацию о практически всех 2 миллиардах ее пользователей, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"До сегодняшнего дня люди могли ввести в поиске Facebook телефонный номер или адрес электронной почты другого человека, чтобы найти их профиль... Однако, злоумышленники тоже воспользовались этой функцией, чтобы собрать публичную информацию профилей, вводя телефонные номера или почтовые адреса, которые они уже имели благодаря поиску и восстановлению аккаунтов. Учитывая масштаб и изощренность наблюдавшейся активности, мы предполагаем, что открытые профили большинства людей на Facebook были скопированы таким образом. Поэтому теперь мы отключили эту возможность. Мы также меняем порядок восстановления аккаунта, чтобы снизить риск получения персональной информации", - сообщила соцсеть.

Таким образом, благодаря беспечности Facebook у неизвестных злоумышленников оказалась база данных со сведениями о 2 миллиардах человек - именно столько, по последней статистике, имеют аккаунт в Facebook.

Обнаружение аккаунта при помощи поиска по адресу или номеру телефона можно было отключить, однако лишь немногие воспользовались такой возможностью - при регистрации сделать это соцсеть, разумеется, не предлагала.

В публичные профили Fаcebook, скопированные "злоумышленниками", включаются следующие данные: имя, пол, имя пользователя (отображается в адресе профиля как facebook.com/имяпользователя) и его числовой аналог, фото профиля, фото обложки, возрастная группа (до 18, 18-21 или старше 21 года). Даже если больше никакая информация в профиле Facebook не указана, либо скрыта настройками приватности, эти данные всегда открыты.

Кроме того, если еще какая-то информация профиля (статус отношений, день рождения, работодатель, место жительства, образование, политические и религиозные взгляды) была включена в профиль без ограничений доступа ("только друзья", "друзья друзей" и т.п.), то ее также можно было легко скопировать в автоматическом режиме.

Чтобы самостоятельно ограничить доступ к своему профилю через поиск по адресу электронной почты и телефону, а также поменять другие настройки конфиденциальности Facebook, перейдите на сайт социальной сети по этой ссылке.

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