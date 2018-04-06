Twitter работает с перебоями по всему миру

Проблемы в работе социальной сети Twitter наблюдаются в пятницу в ряде стран мира. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector, передает ТАСС.

"Проблемы в работе Twitter наблюдаются с 11:02 по времени Восточного побережья США", - говорится в сообщении.

О сбоях в работе социальной сети сообщают пользователи в Великобритании, Колумбии, Бразилии, Аргентине. С неполадками также столкнулись жители восточного побережья США, а также пользователи в Испании, Франции и Германии.