Twitter работает с перебоями по всему миру
6 апреля 2018 21:44 33
Проблемы в работе социальной сети Twitter наблюдаются в пятницу в ряде стран мира. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector, передает ТАСС.
"Проблемы в работе Twitter наблюдаются с 11:02 по времени Восточного побережья США", - говорится в сообщении.
О сбоях в работе социальной сети сообщают пользователи в Великобритании, Колумбии, Бразилии, Аргентине. С неполадками также столкнулись жители восточного побережья США, а также пользователи в Испании, Франции и Германии.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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