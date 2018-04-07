Facebook разрешит каждому пользователю почувствовать себя Цукербергом
Facebook планирует внедрить кнопку Unsend для сообщений всех пользователей, рассказал TechCrunch представитель компании.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, по его словам, те, кто использует секретные сообщения в зашифрованной версии мессенджера, имеют возможность поставить таймер, и сообщения будут автоматически удаляться по прошествии указанного времени. Собеседник TechCrunch уточнил, что компания планирует расширять функционал удаления сообщений, это займет несколько месяцев.
Администрация Facebook 6 апреля сообщила, что удалила сообщения ее основателя Марка Цукерберга из переписок с пользователями в мессенджере из соображений корпоративной безопасности. Обычные пользователи могут удалять свои сообщения из переписки, но они все равно остаются у других участников чата.
Ранее в апреле Facebook признала утечку данных 90 миллионов пользователей через аффилированную с соцсетью компанию Cambridge Analytica. Фирма собирала сведения с помощью приложения для опросов thisisyourdigitallife, а затем продавала их сторонним организациям, в том числе политическим штабам.
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