Бывший коллега Дурова раскрыл принципы шифрования сообщений в Telegram

Экс-сотрудник Павла Дурова по работе над социальной сетью "ВКонтакте" Антон Розенберг объяснил принципы шифрования сообщений пользователей мессенджера Telegram, передает Day.Az со ссылкой на Лайф.

Как рассказал специалист, в приложении используются два типа чатов - облачные и секретные. В последнем случае шифрование происходит по принципу end-to-end. То есть сообщение кодируется на телефоне отправителя и расшифровывается только на устройстве получателя.

- Telegram не видит содержимое сообщения, только метаданные (кто кому и когда написал и примерный объем текста). Это более надежно, но реализация в Telegram не очень удобна, секретные чаты доступны только с одного устройства, и поэтому ими практически никто не пользуется, - пояснил в интервью RT Антон Розенберг.

Все прочие чаты, поясняет Розенберг, а именно личные сообщения, каналы, группы, являются облачными. То есть они шифруются также на телефоне отправителя, но передаются с помощью протокола MTProto на серверы Telegram, где уже происходит расшифровка. Там же сообщения в последствии хранятся. Таким образом ключи для дешифровки сообщений пользователей у руководства пользователя имеются, отметил бывший коллега Дурова.

- У неподготовленных читателей создается впечатление, будто у Telegram нет доступа и к содержимому облачных чатов. Гораздо честнее по отношению к пользователям было бы затратить усилия и сделать шифрование end-to-end во всех облачных чатах. Или хотя бы честно рассказывать, что и как работает и что у разработчиков Telegram доступ к сообщениям есть или технически возможен, - заявил Розенберг.

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