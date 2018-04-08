Данные из Facebook могут храниться в разных частях мира

Бывший сотрудник британской компании Cambridge Analytica Кристофер Уайли полагает, что собранная ею информация о пользователях Facebook может храниться в разных частях мира, включая Россию. С таким утверждением он выступил в интервью телеканалу NBC, фрагмент которого был опубликован в субботу, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам Уайли, сейчас сложно сказать, какой круг людей мог ознакомиться с указанными данными. "Что касается того, сколько человек имели доступ к информации Facebook или производным от нее, я сказать не могу, поскольку этих людей было много", - констатировал он. Уайли не исключил, что Cambridge Analytica получила личные данные свыше 87 млн пользователей Facebook. "Может быть больше, совершенно точно", - отметил он.

По версии экс-сотрудника Cambridge Analytica, информация "может храниться в разных частях мира, включая Россию, учитывая тот факт, что профессор, который отвечал за обработку данных, ездил то в Соединенное Королевство, то в Россию".

На вопрос о том, может ли, по его мнению, Facebook в настоящее время проверить, какой именно объем данных был получен Cambridge Analytica, Уайли ответил: "К сожалению, проверить очень трудно. Я знаю, что в Facebook сейчас начали принимать меры, чтобы это исправить, чтобы выяснить, у кого был доступ к данным, куда они могли попасть". Однако получить окончательный ответ, по его словам, очень сложно.

В марте этого года Facebook оказался в центре скандала после того, как газета The New York Times сообщила, что Cambridge Analytica удалось собрать личные данные более чем 50 млн пользователей соцсети с целью разработки алгоритма анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали изданию бывшие сотрудники компании, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы для потенциального влияния на их голоса.

Как заявили ранее представители сети Facebook, в 2015 году профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган с помощью приложения, созданного им на платформе социальной сети, передал Cambridge Analytica массивный объем личных данных пользователей. В том же году соцсеть заблокировала приложение и потребовала от Когана и британской компании удалить данные, однако несколько дней назад в компании выяснили, что не вся информация была полностью удалена.