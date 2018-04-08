Экс-сотрудник Cambridge Analytica предположил, где могут быть данные пользователей Facebook

Экс-сотрудник британской фирмы Cambridge Analytica Кристофер Уайли в интервью телеканалу NBC предположил, где могут находиться данные пользователей социальной сети Facebook, полученные в результате утечки, передает Day.Az со ссылкой на RT.

"Данные могут находиться в разных частях света, включая Россию", - цитирует его издание Politico.

Он отметил, что нельзя утверждать, что данные не всплывут через некоторое время.

В начале апреля в Facebook сообщили об ошибочной передаче Cambridge Analytica данных 87 млн пользователей.

Ранее британский телеканал Channel 4 провёл расследование, в результате которого был установлен факт вмешательства Cambridge Analytica в выборы по всему миру.

При этом отмечалось, что компания сотрудничала с президентом США Дональдом Трампом в ходе его избирательной кампании в 2016 году.